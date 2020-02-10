Москва пообещала завершить «Северный поток – 2» даже в условиях санкций

Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено, даже несмотря на возможные новые санкции США, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток – 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», – сказал Панкин в интервью РИА «Новости».

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что Конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против «Северного потока – 2», которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.

В Бундестаге призвали Европу выступить против санкций США.

В январе канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести «Северный поток – 2» до конца. В России обещали запустить газопровод до конца 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия способна достроить «Северный поток – 2».

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