РКЦ «Прогресс» заявил о готовности построить многоразовую ракету

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» готов приступить к разработке полноценного эскизного проекта ракеты с возвращаемой ступенью, заявил гендиректор Ракетно- космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«С учетом накопленного на сегодняшний день опыта РКЦ «Прогресс» готов к разработке полномасштабного эскизного проекта на перспективный ракетно-космический комплекс с ракетой-носителем и возвращаемой ступенью», – передает ТАСС слова Баранова.

По словам гендиректора РКЦ, проработки ракеты на метановом двигателе с многоразовой ступенью ведутся с 2015 года. Баранов отметил, что вопрос массового совершенства такого носителя будет решаться «за счет оптимального распределения силовых элементов в конструкции ступени».

«Кроме того, массовое совершенство ступени в большей степени зависит от параметров двигательной установки, в этой части специалисты РКЦ «Прогресс» активно работают с разработчиком перспективного кислород-метанового двигателя», – подчеркнул гендиректор предприятия. При этом в верхних ступенях РКЦ «Прогресс» в перспективе рассматривает возможность применения композиционных материалов при изготовлении топливных баков.

Баранов рассказал также, что Роскосмос сформулирует техническое задание на ракету-носитель «Союз-6» в ближайшее время.

«Союз-6» – это ракета-носитель среднего класса, требования к ней и ее характеристики в ближайшем будущем будут сформированы в техническом задании госкорпорации «Роскосмос», – сказал Баранов.

По словам гендиректора РКЦ «Прогресс», эскизное проектирование перспективной ракеты еще не начато.

Он добавил также, что вариант создания возвращаемых ступеней для ракеты-носителя «Союз-5» пока не рассматривается.

По словам гендиректора РКЦ, сейчас в рамках создания «Союза-5» продолжается разработка конструкторской документации, подготовка производства и изготовление опытных образцов.

Напомним, в апреле сообщалось, что Роскосмос планирует за 6 млрд рублей к 2025 году завершить создание метанового двигателя для использования в многоразовых космических ракетах-носителях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД