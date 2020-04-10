Роскосмос за 6 млрд рублей создаст двигатель для аналога ракеты Маска

Роскосмос планирует за 6 млрд рублей к 2025 году завершить создание метанового двигателя для использования в многоразовых космических ракетах-носителях, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно материалам, до ноября 2025 года планируется изготовить и испытать восемь опытных образцов жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) «для создания на его базе серийного ЖРД на кислородно-углеводородном топливе (жидкий кислород – сжиженный природный газ) тягой на уровне 85 тонны-силы». На эти работы планируется потратить 6,3 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Опытный образец, согласно требованиям, должен обеспечивать «до четырех включений серийного образца ЖРД в полете (для осуществления возврата первой ступени ракеты-носителя и вертикальной посадки в район точки старта)».

Сейчас только компания SpaceX Илона Маска возвращает первые ступени ракет Falcon 9 после на Землю для повторного использования.

Напомним, в 2015 году гендиректор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Александр Кирилин сообщил, что первый летный образец разрабатываемой в России принципиально новой ракеты-носителя «Союз-5» планируется создать к 2022 году.

По словам Кириллина, разрабатываемая ракета-носитель «Союз-5» будет работать на экологически чистом топливе и специально созданном с нуля двигателе. На первую ступень ракеты планируется двигатель под проектным номером РД-0164, на вторую ступень РД-0169.

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