Названы сроки создания турбины для двигателя ПД-8

Взгляд
7 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
Разделы

Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
Перейти а раздел…

Фейки о коронавирусе стали оружием для диверсий

Многие россияне верят, что миром управляет некое «теневое правительство»Фото: Ben Birchall/PA/ТАСС
Чем дольше тянется режим самоизоляции, тем шире в блогосфере распространяются конспирологические теории и слухи о спланированной вспышке COVID-19. Угроза информационной эпидемии стала настолько серьезной, что вмешались Генпрокуратура и Роскомнадзор, решив заблокировать фейковые ролики по этому поводу. Что лежит в основе теории «ковид-заговора» и почему многие люди с легкостью начинают верить в нее? Подробности...
Перейти а раздел…

США загнали иранскую валюту в туман

Иранская валюта стала очередной жертвой американских санкцийФото: REUTERS/Alaa al-Marjani
Иран вынужден «официально признать экономическое банкротство» – именно такие комментарии сейчас звучат по поводу решения девальвировать и даже переименовать валюту Исламской Республики. Новая валюта Ирана будет называться туман. Откуда пошло это название, да и сама идея столь радикальной денежной реформы в Иране? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Коронавирус страшен не только смертью

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти вирусные гвардейцы представляют дело так, что человек либо умирает, либо радостно скачет. Слушаешь их пропаганду – и кажется, что если ты не попал в те самые ноль целых сколько-то там десятых, то и все хорошо, улыбаемся и машем. И это самая главная ложь. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Не умножать идиотизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

    Как создают вакцины от вирусов

    Таджики запретили русские имена

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о конфликте умершего миллиардера Босова с компаньоном
              В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РоссииПентагон изложил антисоветскую версию Второй мировой войныНазван срок спуска на воду второго носителя «Посейдонов»Минск лишил аккредитации журналистов «Первого канала»
              Онищенко: Коронавирус уже выдыхаетсяДиректором центра по контрразведке США утвердили ИванинаАвиация Хафтара нанесла удар по турецкому штабу в МисуратеПеревозчикам разрешат не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии
              Британия оценила усилия России по разработке вакцины от коронавирусаВ Польше задумались о замене F-35 на армию медсестерТрамп пресек попытку Конгресса ограничить полномочия президента СШАЦБ назвал возможный срок возвращения Urals к цене отсечения бюджетного правила

              Главная тема


              Фейки о коронавирусе стали оружием для диверсий

              взрыв в 10 тыс. мегатонн


              В США смоделировали последствия термоядерного удара по Москве

              «возвращение» Крыма


              Погребинский: В Киеве ждут, что коронавирус ослабит Россию

              погодные катаклизмы


              Предсказано наступление катастрофической жары

              Видео

              армия и вооружение


              Когда США спишут свой последний авианосец

              подарок из Вашингтона


              Ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро

              внутренний туризм


              Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

              торговая война


              Трамп приготовил для Китая «самое страшное наказание»

              Генерал Краснов


              Святослав Голиков: Рим предателям не платит

              Развитие пандемии


              Алексей Алешковский: Не умножать идиотизм

              Долгая изоляция


              Игорь Мальцев: Человечество лишают удовольствий и наслаждений

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Вы носите маску для защиты от коронавируса?

              Названы сроки создания турбины для двигателя ПД-8

              7 мая 2020, 10:04

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              ПАО «ОДК-Сатурн» потратит 1,5 млрд рублей до конца 2023 года на разработку турбины высокого давления двигателя ПД-8, который планируется использовать в самолетах Бе-200 (амфибия) и SSJ, следует из данных портала госзакупок.

              «Исполнитель по заданию заказчика обязуется выполнить составную часть опытно-конструкторской работы «Разработка турбины высокого давления двигателя» и передать полученные при выполнении работы результаты в порядке и на условиях, предусмотренных договором», – передает РИА «Новости» проект договора.

              Отмечается, что соглашение заключается с единственным поставщиком с ценой договора 1,5 млрд рублей. Исполнитель договора в материалах не указан. Работы по договору должны быть выполнены до конца декабря 2023 года.

              Согласно материалам, работы будут проходить в рамках разработки «перспективного авиационного двигателя тягой 8 тонн для применения в маршевой силовой установке самолетов Бе-200ЧС и SSJ», шифр «ПД-8-Сатурн» в рамках государственного оборонного заказа на средства федерального бюджета.

              В сентябре в Минпромторге сообщили, что для повышения конкуренции в поставках, ведомство совместно с авиапроизводителями запустило проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и 34 самолетных систем и бортового оборудования.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............