Минпромторг прокомментировал сообщения от отказе от «короткого» SuperJet

Официальный представитель Минпромторга заявил во вторник, что информация об отказе от развития укороченной версии Sukhoi SuperJet не соответствует действительности.

«Информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности. Соглашение о намерениях с S7 рассматривается нами как перспектива развития программы, «пилот» частно-государственного партнерства в области авиастроения. Наши расчеты, по итогам разработки аванпроекта SSJ-75, показывают, что российско-французский двигатель SAM146 переразмерен и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях», – передает РИА «Новости» слова представителя министерства.

В Минпромторге добавили, что для повышения конкуренции в поставках, ведомство совместно с авиапроизводителями запустило проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и 34 самолетных систем и бортового оборудования.

«Это первый этап. В дальнейшем, при условии наличия развитой региональной системы ППО, частных инвестиций и якорного заказа, мы планируем запуск укороченной коммерческой версии», – рассказал представитель Минпромторга.

Напомним, ранее во вторник председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев сообщил, что в России отказались от идеи строить Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса.