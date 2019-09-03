В России отказались от планов создания «Суперджета» на 75 мест

В России отказались от идеи строить Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса, сообщил председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев.

«Я был недели две назад на совещании по развитию региональной авиации, и там один из руководителей Минпромторга доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. У них основной заказчик – «Аэрофлот», и он берет 100-местную машину», – цитирует газета «Ведомости» слова Филева.

Еще один участник совещания сказал, что доклад делал замминистра промышленности Олег Бочаров. Источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), подтвердил, что SSJ75 разрабатываться не будет.

«Аэрофлот» через колено ломают [чтобы он брал SSJ100], а мы коммерческий заказчик – мы в 2017 году начали эксплуатировать региональные Embraer и ограничили срок их лизинга пятью годами, чтобы заменить их отечественной машиной, когда ее обещали начать поставлять», – рассказал Филев.

Напомним, в апреле 2018 года в Минпромторге сообщили, что авиакомпания S7 и «Гражданские самолеты Сухого» заключили соглашение о намерениях по поставкам перспективных самолетов Sukhoi Superjet на 75 мест (SSJ75). Сообщалось, что до конца года компании намерены принять решение о заключении твердого контракта на 50 самолетов SSJ75 с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 году.