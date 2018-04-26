S7 и ГСС договорились о намерениях по поставкам самолетов SSJ75

Авиакомпания S7 и «Гражданские самолеты Сухого» заключили соглашение о намерениях по поставкам перспективных самолетов Sukhoi Superjet на 75 мест (SSJ75), сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«26 апреля 2018 года в рамках EurasiaAirshow компания «Гражданские самолеты Сухого» (в составе ОАК) и группа компаний S7 подписали соглашение о намерениях, определяющее заинтересованность обеих сторон в поставках новой версии самолетов SSJ100 на 75 мест – SSJ75», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до конца года компании намерены принять решение о заключении твердого контракта на 50 самолетов SSJ75 с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 году. В этом случае S7 станет стартовым заказчиком SSJ в новой 75-местной модификации.

Министр отметил, что развитие линейки конкурентоспособной гражданской авиационной техники – одно из ключевых направлений диверсификации российской промышленности и реализации на практике растущего экспортного потенциала.

В феврале сообщалось, что S7 Group разместила предварительную заявку на 100 самолетов SSJ100 вместимостью 75 кресел.

Перед этим президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов рассказал, что ГСС начали работы по разработке 75-местной версии Sukhoi Superjet 100.