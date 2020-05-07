ЦБ назвал возможный срок возвращения Urals к цене отсечения бюджетного правила

Возвращение цены нефти марки Urals к уровням отсечения бюджетного правила произойдет в 2022 году, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

«Возвращение цены Urals к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдет только в 2022 году», – приводит выдержку из доклада ТАСС.

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году – около 41,6 доллара за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Цена нефти ежегодно индексируется на 2%.

По прогнозам регулятора, восстановление цен будет постепенным из-за накопления запасов нефти, уже добытой в I-II кварталах. Базовый прогноз регулятора основывается на средней цене барреля нефти Urals на уровне 15 долларов во II квартале 2020 года, а также 20 долларов в III квартале и 25 долларов в IV квартале.

Восстановление цен на нефть будет происходить по мере возобновления нормальной транспортной активности, считает регулятор. Росту цен будут способствовать новые договоренности ОПЕК+ о значительных ограничениях добычи до апреля 2022 г., а также падение добычи в других странах из- за закрытия нерентабельных скважин и падения объемов бурения и геологоразведки.

Напомним, по оценкам Минфина России, средняя цена барреля нефти Urals в апреле снизилась в четыре раза. Ранее министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал среднюю стоимость нефти в 2020 году.

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