Число случаев коронавируса в российской армии возросло до 1506

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Трамп приготовил для Китая «самое страшное наказание»

По словам Трампа, сейчас идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером»Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press
Президент США угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР. Уступит ли Китай на этот раз – или все-таки поставит американский доллар на колени?  Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему Латвия похвасталась советским прошлым

Ранее Рига была важнейшим перевалочным пунктом советского импорта-экспортаФото: Ян Тихонов/РИА «Новости»
«Мы были донорами денег в СССР. Это свидетельствует о нашей силе». К такому выводу пришел латвийский министр юстиции Янис Борданс, намереваясь добиться от России возмещения убытков за годы «советской оккупации». По мнению экспертов, Борданс неосознанно отметил заслуги СССР в развитии Советской Латвии, но насколько обоснованы его слова о «донорстве»? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
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Коронавирус страшен не только смертью

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти вирусные гвардейцы представляют дело так, что человек либо умирает, либо радостно скачет. Слушаешь их пропаганду – и кажется, что если ты не попал в те самые ноль целых сколько-то там десятых, то и все хорошо, улыбаемся и машем. И это самая главная ложь. Подробности...
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Не умножать идиотизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          • Да, только при скоплении людей

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          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

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              Число случаев коронавируса в российской армии возросло до 1506

              6 мая 2020, 21:21

              Текст: Александра Юдина

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              Количество тест-положительных коронавирусом в период с марта по 6 мая в армии и военных учебных заведениях достигло 3285 человек, 1506 из которых являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны России.

              «В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 6 мая с. г. установлено 1506 военнослужащих с положительными результатами», – передает ТАСС содержание документа.

              По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 228 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1182 случаев заражения и 369 случаев – среди гражданского персонала.

              Накануне Минобороны сообщало о 1475 случаев коронавируса у российских военнослужащих и у 1186 человек среди военнослужащих в военных вузах.

              В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу распорядился обеспечить защиту срочников, увольняющихся со службы, от коронавируса. Глава ведомства сообщал, что в военных госпиталях подготовили 6745 мест для лечения больных коронавирусом.

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