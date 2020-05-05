Минобороны уточнило число заболевших коронавирусом военных

За все время тестирования коронавирус установили у 1475 российских военнослужащих, среди военнослужащих в военных вузах – у 1186 человек, сообщило Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в ВС РФ в период с марта по 5 мая ... установлено 1475 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 378 человек, в изоляторах по месту службы – 514 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 человек, изолированы на дому – 569 человек, выздоровело – 174 человек (за весь период)», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

Число военнослужащих, включая курсантов и слушателей в военных вузах с положительными тестами на коронавирус – 1186 человек, из них за все время выздоровели 187 человек.

В понедельник сообщалось, что коронавирус выявили у 1384 военных, а также у 1247 военнослужащих в военных вузах.