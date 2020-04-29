Шойгу назвал сроки начала работы призывных комиссий

В субъектах России и муниципальных образованиях начало работы призывных комиссий запланировано на 12 мая, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая. Отправка граждан, призванных на военную службу, – с 20 мая», – заявил министр, передает ТАСС.

Для призывников в военкоматах созданы запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств. После прибытия в воинские части призывники пройдут двухнедельный карантин, отметил Шойгу.

Глава ведомства добавил, что Минобороны создало свыше 180 обсервационных центров для размещения лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом. В них можно разместить до 30 тыс. пациентов.

В военных госпиталях подготовили 6745 мест для лечения больных коронавирусом.

«Для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тыс. тест-исследований», – указал Шойгу.

Для лечения подготовлено к развертыванию семь мобильных подразделений на 700 мест, выделено 86 врачебно-сестренских бригад, на госпитальном судне «Иртыш» развернуто 450 мест для размещения незараженных коронавирусом для разгрузки госпиталей Минобороны на Дальнем Востоке.

Ведомство также занимается строительством многофункциональных центров в рамках борьбы с коронавирусом Два из них в Нижнем Новгороде и Одинцово уже сданы, шесть будут введены в эксплуатацию в четверг, еще восемь – до 15 мая.

Ранее Шойгу распорядился обеспечить защиту срочников, увольняющихся со службы, от коронавируса.