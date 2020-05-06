Белоусов заявил о сложном периоде экономики из-за коронавируса

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне ситуации с распространением коронавируса, заявил и.о. премьер-министра Андрей Белоусов на совещании по реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«Могу сказать, что мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», – передает его слова РИА «Новости».

Малый бизнес, по словам Белоусова, начал активно подавать заявки на зарплатные кредиты. Объем заявок превысил ожидания правительства.

«Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот, и мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тыс. заявок в день, в сутки, и вот мы уже вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 млрд суммарного объема этих заявок. Это достаточно много, это больше, чем мы предполагали», – сказал исполняющий обязанности премьера.

Белоусов отметил, что установленные лимиты будут выбраны в середине или в 20-х числах мая.

Также он назвал главную угрозу для функционирования производственных цепочек в условиях эпидемии.

«Узким местом будут сейчас являться платежи», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что в условиях неопределенности многие предприятия будут стараться держать деньги у себя, и важно купировать эту угрозу в самом начале – от этого будет зависеть «и стабильность трудовых коллективов, и стабильность работы предприятий».

И. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что российские банки на 1 мая выдали около 2 тыс. ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых. Общая сумма – 6 млрд рублей.

«За первые две недели поступило уже порядка 20 тыс. заявок, рассмотрено 14 тысяч, одобрено 11 тысяч, уже выдано около 2 тыс. кредитов на сумму порядка 6 млрд рублей. Оператором программы является ДОМ.РФ», – сказал Стасишин.

По его словам, общий объем поддержки первичного рынка жилья составляет порядка 13,3 млн кв. м, которые сейчас находятся на стадии строительства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценил возможные потери российской экономики по итогам 2020 года и спрогнозировал размер дефицита государственного бюджета.