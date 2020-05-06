Стоимость евро превысила 81 рубль

Курс евро на Московской бирже в ходе торгов вырос на 1,3%, достигнув отметки в 81,01 рубля, следует из данных торговой площадки на 15.18 мск.

Стоимость доллара к тому же времени выросла на 1,7%, до 74,99 рубля, передает ТАСС.

На бирже ICE в Лондоне теряет в цене стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent. Стоимость опустилась на 3% после роста на старте торгов, опускаясь до 29,96 доллара за баррель, хотя к 15.25 мск этот сорт торговался на уровне 30,26 за баррель.

Утром в среду курс доллара опустился до 73,65 рубля, курс евро снизился до 79,74 рубля, одновременно нефть Brent торговалась на уровне 30,92 доллара за баррель.