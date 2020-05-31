Иран передумал отправлять на Украину черные ящики сбитого Boeing

Власти Ирана решили не отправлять черные ящики сбитого в январе под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины», сообщает агентство ISNA.

Причиной этого решения стала задержка ответа со стороны Украины на предложения Ирана. Бортовые самописцы будут направлены в другую страну, предположительно, во Францию, передает ТАСС.

Напомним, в марте Иран согласился передать Киеву «черные ящики» сбитого Boeing 737. Во Францию самописцы предполагалось направить, если потребуется дополнительная экспертиза.

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты. В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что «черный ящик» украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.

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