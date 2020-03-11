Иран согласился передать Украине самописцы сбитого Boeing 737

Иран согласился передать Киеву черные ящики сбитого под Тегераном в январе украинского Boeing 737, заявил украинский посол в Канаде, представитель в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрей Шевченко.

«Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО в Монреале (заявил, что, – прим. ВЗГЛЯД) Иран соглашается направить «черные ящики» в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза», – написал Андрей Шевченко в Twitter.

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признали, что в самолет попали сразу две ракеты.

В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.