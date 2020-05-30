Пригожин сказал, какая шутка Шнурова его взбесила

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл причины, по которым он вступил в конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым.

«Меня, честно говоря, всегда бесит, когда человек задевает, например, кого-то из представителей семьи. Особенно Леру (певицу Валерию – прим. ВЗГЛЯД). Когда [звучат] вот эти шутки – Лера-фанера. Надо знать место и время, когда [шутить]», – сказал Пригожин в эфире НТВ.

Пригожин пояснил, что его заявление о «бедственном положении» артистов описывало не его собственное состояние, а состояние музыкантов и артистов, людей искусства.

Он также обратил внимание на реакцию общественности на его высказывание.

«Я заметил, что народ озлобленный. Какие они проклятия пишут, какие гадости», – добавил продюсер.

Ранее из-за заявления продюсера Иосифа Пригожина о «тяжелом» положении артистов из-за отмененных концертов, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся скандал.

Певец и композитор Юрий Лоза также раскритиковал Пригожина за слова о «чудовищной ситуации», в которой оказались артисты из-за отмененных концертов и упавших доходов. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.