Вероятный трубоукладчик «Северного потока – 2» пришвартовался в Калининграде

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток – 2», бросил якорь в порту Калининграда.

Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания, передает ТАСС.

1 мая сообщалось, что «Академик Черский» зашел в воды Дании.

Отметим, что в феврале судно покинуло Находку на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля.

Несколько раз меняя конечные точки маршрута, судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда «Академик Черский» должен был прийти 30 апреля. Однако судно так и не прошло Гибралтарский пролив, направившись на север Атлантического океана с курсом на порт Абердин в Великобритании.

В воскресенье «Академик Черский» поменял конечную точку, вновь указав Находку. Далее курс был проложен до Калининграда. По дороге туда судно прошло мимо острова Борнхольм с севера от него.

30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока – 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Трубоукладчик с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот».

Напомним, задержка в строительстве газопровода «Северный поток – 2» возникла после того, как из-за американских санкций работу прекратила швейцарская компания Allseas. Она остановила работы по строительству «Северного потока – 2» и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. «Академик Черский» рассматривается как один из вариантов замены.

По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. «Северный поток – 2» построен на 93%.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами Газпрома по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

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