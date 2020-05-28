Госдума направила в Роскомнадзор обращение из-за статьей зарубежных СМИ о коронавирусе в России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Роскомнадзор материалы о публикации зарубежной прессой статей о якобы занижении смертности от коронавируса в России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«И New York Times, и Financial Times, и Bloomberg стали насыщать интернет информацией, что в России огромное количество погибших от коронавируса, что на самом деле не так. Мы не можем пройти мимо, мы подготовили все необходимые материалы, направили для рассмотрения в Генеральную прокуратуру для принятия мер реагирования и в Роскомнадзор», – сказал он.

До этого Пискарев заявлял, что обращение также направлено в Генпрокуратуру, передает ТАСС.

Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены», Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в России от коронавируса.

Российский посол в США Анатолий Антонов направил главреду New York Times письмо, в котором потребовал опубликовать опровержение материала о смертности из-за коронавируса в России. Российское посольство в Лондоне направило аналогичное письмо в редакцию Financial Times.