Посол потребовал от NYT опровергнуть фейк о смертности из-за COVID-19 в России

Российский посол в США Анатолий Антонов направил главреду New York Times письмо, в котором потребовал опубликовать опровержение материала о смертности из-за коронавируса в России.

Посольство подтвердило «отправку письма с требованием разместить опровержение», передает ТАСС.

Напомним, российское посольство в Лондоне направило аналогичное письмо в редакцию Financial Times.

Эти два издания заявили о якобы имеющем место «занижении» российскими властями сведений о смертях от коронавируса в России.

В ВОЗ заявили, что в России не наблюдается сознательного занижения смертности.

В Совфеде призвали лишить аккредитации NYT и FT за фейки.

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