Несколько футболистов «Локомотива» заразились коронавирусом

Дмитрий Баринов, Роман Тугарев и еще два футболиста «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщили в московском клубе.

Как отмечается, после общекомандного тестирования инфекция была выявлена у Баринова, Тугарева, вратаря Антона Коченкова и нападающего Тимура Сулейманова.

«Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Желаем ребятам скорейшего выздоровления и ждем их в команде», – передает РИА «Новости» сообщение клуба.



Напомним, ранее игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан из Перу заразился коронавирусом.