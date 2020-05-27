Кремль не исключил, что день проведения парада Победы будет выходным

День проведения парады Победы, 24 июня, с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли 24 июня объявлено выходным днем.

Во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса.

Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.