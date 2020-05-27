Байден назвал Трампа дураком из-за отношения к коронавирусу

Кандидат в президенты США Джо Байден назвал дураком действующего американского лидера Дональда Трампа, который, по его мнению, «показывает ложную мужественность» на фоне пандемии коронавируса.

На церемонии по случаю Дня Поминовения Трамп был без маски, в то время как на Байдене были маска и очки, позднее американский лидер ретвитнул фотографию Байдена в маске. На предположение, что Трамп таким образом пытается «принизить» своего политического оппонента, выставив ношение маски признаком слабости, Байден ответил: «Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, опрос компании Morning Consult показал, что избиратели в США в большей степени доверяют бывшему вице-президенту Джо Байдену в вопросе сдерживания пандемии коронавируса, чем нынешнему лидеру Дональду Трампу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД