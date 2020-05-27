ГБР Украины в музее вручило Марине Порошенко повестки для сбежавшего супруга

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опровергло заявление защиты бывшего президента страны Петра Порошенко о том, что его супруге не были вручены повестки для его допроса.

«Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы», – передает ТАСС сообщение ГБР.

При этом уточняется, что вызовы были вручены в музее Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины экс-главы государства.

«Из средств массовой информации стало известно, что он [Порошенко] находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара. Петр Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР, оставил свою жену и покинул музей», – заявили в пресс-службе.

В то же время в бюро не сообщили, в рамках каких дел Порошенко вызван на допросы.

В ГБР подтвердили, что следователи провели в музее следственные действия, подчеркнув, что «администрация музея и другие лица» этому препятствовали. В пресс-службе заверили, что при этом «никакие любые меры физического воздействия не применялись».

Напомним, Порошенко проходит свидетелем по делу о вывозе 43 картин с Украины, говорится в документах Госбюро расследований.

Ранее офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко.

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