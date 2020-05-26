Число жертв урагана в Екатеринбурге выросло до четырех человек

Число погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех. Жертвой стала пожилая женщина, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура г. Полевского выясняет обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее ветки дерева. Накануне, 25 мая в 18.17 от фельдшера на пульт оперативных служб поступило сообщение о доставленной в больницу пенсионерке 1953 г. р. с тяжелой травмой головы», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Между тем в региональном МЧС сообщили, что штормовой ветер до 21 м/с, гроза и дождь ожидаются 26 мая в ХМАО. Судя по данным интерактивной карты ветра Windyty, это тот же шторм, который привел к разрушениям и смертям в Екатеринбурге, а в Тюмени вырвал с корнем деревья. В МЧС предупредили о вероятности чрезвычайных ситуаций и на территории ХМАО.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС. Это могут быть аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, вероятно увеличение числа ДТП», – передает URA.RU сообщение ведомства.

Спасатели рекомендовали жителям ХМАО следить за прогнозами синоптиков и планировать свою деятельность с учетом ожидаемых метеорологических явлений, а при усилении ветра оставаться дома.

Напомним, в понедельник при штормовом ветре в Екатеринбурге погибли трое человек.

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