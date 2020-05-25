В Екатеринбурге из-за штормового ветра погиб человек

Один человек скончался от травм, полученных в результате падения со строительного крана в Екатеринбурге из-за шквалистого штормового ветра, доходившего до 28 метров в секунду, сообщили в горздраве.

«Двое пострадавших, среди них один погибший – крановщик», – передает РИА «Новости» сообщение собеседника.

Уточняется, что городские службы уже приступили к ликвидации последствий урагана в Екатеринбурге.

По данным екатеринбургской администрации, в первую очередь ликвидируются обрывы контактных линий трамваев и троллейбусов, а также убираются деревья, упавшие на проезжую часть и тротуары. В работе задействованы более 50 человек и 15 единиц техники.

Работы ведутся во всех районах города и могут занять более трех часов, при этом «оценить масштабы последствий урагана пока сложно», отметили в мэрии.

«Был вызов скорой помощи к мужчине, у которого травма головы от чего-то отлетающего. Вызывали жители дома, которые в это время находились в квартире. Они тут же сразу перезвонили второй раз на скорую помощь и сказали, что его сами увезли в больницу. Поэтому бригада не выезжала, и мы не знаем его фамилии пока. Но какая-то травма головы там есть», – пояснили в горздраве.

Позднее стало известно, что из-за урагана погиб еще один человек. Им стал мужчина, на которого упала оторвавшаяся кровля со здания в городе Арамиль, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«В результате резкого порыва ветра со здания сорвало верхнюю часть покрытия, крышу. По стечению обстоятельств именно в эту минуту из здания вышел мужчина, чтобы переставить свою машину от греха подальше. Он хотел убрать автомобиль, который стоял под деревом, и именно в эту минуту вся конструкция упала на него. Прибывшая неотложка констатировала смерть мужчины», – рассказал Горелых.

По данным МЧС, штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 25 и 26 мая, местами в регионе ожидаются грозы, град, ливневые дожди и шквалистый ветер до 28 метров в секунду.

Напомним, в начале марта водитель автомобиля в Москве потерял сознание от падения дерева на машину из-за сильного ветра, после чего автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, а мужчина погиб от полученных травм.

Позднее сильный ветер в Москве повалил 132 дерева и повредил 26 машин и три опоры рекламных щитов.