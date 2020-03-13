Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

«На 1-й Мясниковской улице на двигавшийся автомобиль упало дерево из-за сильного ветра. В результате происшествия водитель машины потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль, от полученных травм он погиб», – сообщил источник ТАСС.

В экстренных службах столицы сообщили также, что несколько человек получили травмы из-за упавших деревьев и шатких конструкций в результате сильного ветра.

«Зафиксировано несколько обращений к медикам из-за упавших веток деревьев и шатких конструкций», – сообщил источник. По его словам, точное количество людей, которые получили травмы, уточняется.

Кроме того, более 50 деревьев повалены сильным ветром в различных округах Москвы.

«Всего в столице зафиксирован 51 случай падения деревьев: семь – на севере столицы, три – на востоке, 13 – на юго-востоке, четыре – на юге, два – на северо-западе, по 10 – на юго-западе и западе», – сообщил источник. В результате повреждены десять машин.

В экстренных службах уточнили, что ушибы от падения веток деревьев получили несколько человек. Точное число обратившихся за медицинской помощью устанавливается.

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе в связи с сильным ветром, местами с порывами до 20-25 м/с, в период до 21.00 в столичном регионе.