Возросло число погибших полицейских после наезда BMW на блок-пост в Алма-Ате

Число жертв наезда автомобиля BMW на блок-пост на окраине Алма-Аты возросло до двух, второй пострадавший сотрудник полиции умер в больнице, не приходя в сознание, сообщила пресс-служба департамента полиции города.

«Сержант полиции … скончался в больнице, не приходя в сознание», – приводит сообщение пресс-службы полиции РИА «Новости».

Водитель BMW взят под стражу, возбуждено уголовное дело.

В понедельник утром автомобиль BMW, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с бетонным ограждением и патрульным автомобилем в районе блокпоста №4 на окраине Алма-Аты. В результате ДТП погиб старший лейтенант полиции.

Напомним, с 15 марта в Казахстане объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19. С 17 марта в Нур-Султане и Алма-Ате введен режим карантина.

По периметру Алма-Аты установлены блок-посты, на которых сотрудники полиции контролируют соблюдение запрета на въезд и выезд из города без специальных разрешений.