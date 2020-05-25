При наезде автомобиля BMW на блок-пост в Алма-Ате погиб полицейский

В результате столкновения автомобиля BMW, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, с бетонным ограждением и патрульным автомобилем в районе блокпоста №4 на окраине Алма-Аты погиб полицейский, сообщила пресс-служба департамента полиции города.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в 05.26 (02.26 мск), передает РИА «Новости».

«Водитель автомашины марки BMW 1992 года рождения… допустил наезд на блокпост №4: сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне который находились двое сотрудников полиции», – сообщили в пресс-службе департамента.

Там уточнили, что в результате ДТП 42-летний старший лейтенант полиции от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался до приезда «скорой помощи». Его коллега – сержант полиции в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу города.

Водитель BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взят под стражу. По данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, с 15 марта в Казахстане объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19. С 17 марта в Нур-Султане и Алма-Ате введен режим карантина.

По периметру Алма-Аты установлены блок-посты, на которых сотрудники полиции контролируют соблюдение запрета на въезд и выезд из города без специальных разрешений.