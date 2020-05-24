МИД Китая оценил усилия Москвы и Пекина в борьбе с коронавирусом

Опыт совместной борьбы России и Китая с коронавирусом станет стимулом для укрепления дальнейшего сотрудничества двух стран после пандемии, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Я нисколько не сомневаюсь, что опыт совместной борьбы Китая и России с эпидемией в будущем станет стимулом для ускоренного развития сотрудничества наших стран после эпидемии», – цитирует РИА «Новости» Ван И.

По его словам, китайские власти готовы объединить усилия с Россией, чтобы превратить кризис в новые возможности и стабилизировать сотрудничество в традиционных областях, в том числе энергетике.

Также глава МИД КНР призвал США не тратить время на разногласия и начать сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

«Большое сожаление вызывает факт, что в то время, когда эпидемия все еще не закончена, политический вирус также распространяется в США», – сказал дипломат.

Он добавил, что США пользуются любым удобным случаем для нападок на Китай.





Ранее глава Пентагона Марк Эспер также заявил, что Россия и Китай якобы используют сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для продвижения собственных интересов.

Между тем глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления со стороны Евросоюза о дезинформации по поводу коронавируса, которую якобы распространяют Россия и Китай, не подкрепляются фактами.





Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД