В больнице в Татарстане произошел пожар, есть жертвы

Два человека стали жертвами пожара в больнице Зеленодольска, сообщил минздрав Татарстана.

В экстренных службах региона сообщили, что еще два человека пострадали при пожаре, передает РИА «Новости».

В 22.15 мск в МЧС сообщили о пожаре в сосудистом отделении больницы. Пожар произошел в палате на первом этаже двухэтажного здания. В 22.31 мск пожар был ликвидирован. Площадь горения – пять кв. метра. Эвакуировали 88 человек, передает ТАСС.

На место пожара выехал министр здравоохранения региона Марат Садыков.

В Зеленодольской центральной районной больницы пациентов с коронавирусной инфекцией нет.