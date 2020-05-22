Мясников объяснил прогноз Голиковой об увеличении смертности от COVID-19 в мае

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил слова вице-премьера Татьяны Голиковой о возможном увеличении смертности от коронавируса в мае.

Мясников пояснил, что «плато заболеваемости» и «пик смертности» связаны по времени.

«Голикова предупредила, что еще несколько дней может наблюдаться рост смертности от COVID-19. Как же так, ведь темп прироста новых выявленных инфицированных резко сокращается? Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как, например, от инфаркта миокарда или инсульта. Люди, увы, тяжело и долго болеют. Долго – это долго: две-четыре недели», – написал Мясников в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление.

«И многих таким образом спасают. Но не всех. Месяц назад, когда многие тяжелые больные попали в реанимации, у нас наблюдался интенсивный прирост заболевания. С тех пор все изменилось, темпы прироста резко снизились, мы вышли на плато, выписываются больше пациентов, чем поступают на больничные койки», – отметил доктор.

Он уточнил, что больница, в которой он работает, на сегодняшний день заполнена лишь на треть, но в то же время врачи продолжают бороться за тяжелых больных.

«Увы, не всегда мы выигрываем эту борьбу за жизнь. И какое-то время наши неудачи в этой борьбе будут сказываться на статистике смертности. Это законы эпидемии: при выходе на плато еще некоторое время показатели смертности продолжают расти, как отражение того пика заболеваемости, когда эти тяжелые пациенты попали в больницы», – заключил Мясников.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в мае будет зафиксировано серьезное увеличение показателей смертности от коронавируса. Она добавила, что официальные данные по причинам смертности за апрель будут получены 29 мая.

«Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом», – цитирует ТАСС Голикову.



Столичный мэр Сергей Собянин в пятницу в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке с президентом Владимиром Путиным заявил, что на оставшиеся дни мая придется самая сложная фаза борьбы с заболеванием в Москве. По его словам, в столице необходимо сохранять строгие ограничительные меры.

«Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее. И конечно, достаточно жесткие требования по работе предприятий, для того чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором», – сказал Собянин.