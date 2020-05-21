США отказались ограничивать свои системы ПРО

США не могут запретить России поднимать вопрос об американских системах ПРО на переговорах, но вряд ли пойдут на ограничения, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Он подчеркнул, что глава американского государства Дональд Трамп «публично заявил, что не разрешит какие-либо ограничения». Биллингсли отметил, что не может «не дать» замглавы МИД России Сергею Рябкову «поднять эти вопросы», но «русским придется сделать невероятно впечатляющее предложение», чтобы Трамп «изменил эту позицию, если это вообще возможно».

«Даже представить не могу какое», – приводит его слова РИА «Новости».

Биллингсли заявил, что «переговоры будут», но он «не предвидит никаких ограничений».

США хотят, чтобы «Россия придерживалась обещанных сокращений ракетных систем театра военных действий, включая ликвидацию всех своих ядерных боеголовок для наземных тактических систем».

Биллингсли утверждает, что это Россия и Китай начинают гонку ядерных вооружений.

«Определенно, это не мы, не Франция и не Великобритания», – сказал он, добавив, что трехсторонний формат переговоров с участием России, США и Китая «давно назрел».

Он также подтвердил, что в ближайшее время пройдут его переговоры с Рябковым.

Биллингсли заявил, что США – «оптимисты и верят, что с ужесточением режима контроля можно ожидать, что Россия будет соблюдать будущие договоренности». Он повторил обвинения в адрес Москвы в том, что она якобы не соблюдала положения таких договоров как ДРСМД и Договора по открытому небу.

Напомним, США потребовали от России отказаться от новых систем вооружений и «привести за стол переговоров Китай».

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