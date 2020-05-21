Малышева назвала витамин для борьбы с коронавирусом

Одним из факторов риска при заболевании коронавирусом является недостаток витамина D, заявила телеведущая и врач Елена Малышева.

«Его недостаток в организме – серьезная угроза вашему здоровью», – написала Малышева в Instagram.

Она пояснила, что он влияет на кости человека, а также на работу сердца, память и иммунную систему.

«Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи [лимфоцитов] с коронавирусной инфекцией», – написала Малышева.

Телеведущая также отметила, что суточную норму витамина D можно получить от четырех граммов печени трески, а также от ста граммов селедки.

Ранее Малышева рассказала, как нужно правильно носить и снимать медицинские перчатки.

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