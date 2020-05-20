Найденные в лесу под Челябинском иномарки передадут медикам

Автомобили Toyota Camry, которые правительство закупило для саммитов БРИКС и ШОС, будут переданы медучреждениям и другим социальным службам для работы во время ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

«Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером уже принято решение о том, что часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам для работы по ситуации с коронавирусом в дополнение к ранее выделенному автопарку», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Другая часть автомобилей будет направлена в автопарк правительства на замену выработавшим свой ресурс автомобилям.

Напомним, в челябинском лесу под открытым небом обнаружили почти 50 новых автомобилей Toyota Camry. В администрации города пояснили, что машины были куплены для саммитов ШОС и БРИКС, которые позже были перенесены в Санкт-Петербург.