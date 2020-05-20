Количество выздоровевших от коронавируса впервые превысило число новых случаев в России

В России количество выздоровевших от коронавируса впервые больше числа новых случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что число новых случаев коронавируса составило 8 тыс. 764. При этом количество выписанных за сутки пациентов – 9 тыс. 262.

Кроме того, число выявленных за сутки новых случаев заболевания в Москве впервые с 29 апреля ниже 3 тыс. – 2 тыс. 699 человек. Всего в столице зафиксировано 152 тыс. 306 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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