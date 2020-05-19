Президент Грузии призвала к прямому диалогу с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за прямой диалог с Россией. Однако, по ее словам, для переговоров Москвы и Тбилиси нужны определенные обстоятельства, которые принесут результат.

«В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один – это путь войны, а второй – диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на интервью президента Грузии телеканалу «Рустави 2».

«Поэтому я всегда была и буду сторонницей диалога, однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации», – добавила Зурабишвили.

«Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны», – сказала глава республики.

В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения. Прямой диалог между двумя государствами поддерживают только спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе и член Совета Федерации Григорий Карасин.

Отношения двух стран осложнились летом прошлого года после антироссийских выступлений в Тбилиси и скандальной выходки грузинского телеведущего Георгия Габунии.

15 мая 2020 года Зурабишвили помиловала организатора антироссийских беспорядков.

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