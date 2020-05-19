Небензя назвал сфабрикованным доклад ООН о деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии

Доклад группы экспертов комитета ООН о деятельности в Ливии наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» основан на сфабрикованных данных с целью дискредитировать российскую политику в этой стране, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности.

«Еще раз: в Ливии нет российских военных», – подчеркнул дипломат, отметив, что в Ливии есть военнослужащие других стран.

«Если вам так хочется об этом услышать, я могу раскрыть их названия, и вы будете удивлены», – сказал он, передает ТАСС.

Небензя добавил, что «большая часть доклада основана на непроверенной или явно сфабрикованной информации с целью дискредитировать российскую политику в Ливии».



«Мы обеспокоены тем, что конфиденциальный доклад группы экспертов комитета ООН по санкциям «утек» в прессу. Это не первый раз, когда происходят подобные случаи, и мы просим секретариат [ООН] провести расследование данного инцидента», – пояснил Небензя.



Дипломат также указал на то, что многие ссылки на интернет-ресурсы, содержащиеся в докладе, оказались нерабочими. «Невозможно проверить достоверность представленной там информации, особенно основанной на «конфиденциальных дискуссиях», – сказал он.

«Люди, якобы воюющие в Ливии, не покидали территорию нашей страны. Так называемые «раненые» на самом деле здоровы. Все это можно проверить», – заверил он.

Ранее российские СМИ опубликовали разоблачение 22 пунктов доклада Панели экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии, в которых содержались фейки и фальсификации.

В апреле российский МИД сообщал, что в зоне боевых действий на территории Ливии нет ни одного российского военнослужащего, подобные «вбросы» призваны создать ложное представление, что Москва якобы вмешалась в межливийское вооруженное противостояние.