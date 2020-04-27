МИД отверг наличие российских военных в зоне боевых действий в Ливии

В зоне боевых действий на территории Ливии нет ни одного российского военнослужащего, подобные «вбросы» призваны создать ложное представление, что Москва якобы вмешалась в межливийское вооруженное противостояние, заявили в российском МИД.

Как отмечается на сайте МИД, 12 апреля ряд арабских СМИ со ссылкой на некий «осведомленный» источник в Правительстве национального согласия Ливии (ПНС) сообщили об уничтожении 10 апреля в районе Салах-ад-Дин штаба оперативного управления так называемой российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», якобы воюющей на стороне Ливийской национальной армии.

В связи с этим в ведомстве обратили внимание, «что в настоящий момент в зоне боевых действий на территории Ливии не находится ни одного российского военнослужащего». «Достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в МИД не поступало», – подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что упомянутые сообщения – это уже не первая спекуляция на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте. «Подобные «вбросы» призваны создать ложное представление, что Москва якобы вмешалась в межливийское вооруженное противостояние, открыто встав на сторону одного из его участников. В реальности Россия всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии. Намерений поддерживать какую-либо из конфликтующих сторон никогда не демонстрировали», – отметили в МИД.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, как Верховный главнокомандующий, не отправлял российские войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал.

Между тем 23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что враждующие стороны в Ливии больше не соблюдают объявленное в январе перемирие, события в этой стране вызывают серьезную тревогу.