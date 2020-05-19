Посольство России пристыдило немецкий телеканал за сюжет о советских «оккупантах»

Посольство России в Берлине назвало несправедливым сюжет немецкого телеканала MDR, который в одном из сюжетов представил советских людей «оккупантами».

«Несправедливо, MDR. Для жителей восточных федеральных земель российско-германская дружба все еще не забыта. Многочисленные социальные и личные контакты являются доказательствами этого. Многие граждане ГДР видели в советских людях друзей и партнеров», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Также отмечается, что для многих граждан ГДР «советские вооруженные силы были преемниками Красной Армии, которая освободила Германию и Европу от национал-социализма. Общими усилиями они гарантировали мир и безопасность во времена холодной войны».

«К счастью, хорошие отношения сохранились и по сей день. Вклад СССР в объединении Германии тоже не забыт», – подытожили в посольстве.

Напомним, авторы документального фильма, посвященного взаимоотношениям между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой, утверждают, что к середине 80-х годов и Москва, и Восточный Берлин сознательно поддерживали дружбу лишь на формальном и обезличенном уровне.

Позднее германский политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД об отношении жителей бывшей ГДР к СССР и России, комментируя сюжет телеканала MDR.

Кроме того, согласно опросу, проведенному по заказу немецкого фонда имени Кербера социологическим институтом Kantar, по мнению жителей восточной Германии, Россия входит в первую тройку самых важных для немецкой внешней политики стран.