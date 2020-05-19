Путин предложил принять Стратегию ЕАЭС без пункта по газу

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин.

Вопрос об утверждении проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года рассматривается во вторник на заседания Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

Путин заявил в ходе заседания, что «если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии, чтобы одобрить ее сегодня».

«Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии», – добавил российский лидер.

Путин сообщил также, что проект Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года предполагает расширение сотрудничества стран-участниц в научно-технической и в гуманитарной областях, реализацию совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения.

В результате лидеры стран ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, но отправили их на доработку, сообщает агентство БелТА.

Документ будет доработан с учетом ряда предложений сторон.

Сообщалось, что Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года общую формулу стран ЕАЭС к формированию газовых тарифов.

Ранее Владимир Путин называл препятствие для единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС.