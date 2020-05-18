Все праздничные мероприятия к Ураза-Байрам отменили в Кабардино-Балкарии

Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии решило отменить из-за коронавируса празднование в республике Ураза-Байрам.

«На собрании раис-имамов Кабардино-Балкарии муфтий Хазратали Дзасежев объявил о решении администрации ДУМ КБР об отмене праздничной молитвы и всех праздничных мероприятий в республике», – говорится в сообщении ДУМ КБР в Instagram.

Подчеркивается, что это вынужденная мера, призванная помешать новой вспышке вируса.

Представители ДУМ обратились к жителям республики с просьбой не посещать места массового скопления, места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости.

«Будьте бдительны и осторожны, не станьте причиной бед, болезней и несчастий своих близких. Призываем мусульман праздновать Ураза-Байрам в кругу своей семьи», – подчеркивает ДУМ.

В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 1824 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, скончались семь пациентов, все – пожилые люди.

Ранее президент Владимир Путин обратился к мусульманам с просьбой прислушаться к муфтиям и отметить праздник Ураза-байрам дома.

Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.