Врач посоветовала наносить на маску бальзам «Звездочка» для защиты от коронавируса

Для лучшей защиты от вируса маски можно смазывать бальзамом «Звездочка» или эфирным маслом, заявила врач-терапевт Лариса Алексеева.

«Дело в том, что сейчас у нас огромное число бессимптомных больных, около 50%. Когда эпидемия только начиналась, глубоко коронавирус никто не изучал, не знал всех деталей его проявлений, путей передачи. Но теперь мы понимаем, что тех, кто не испытывает симптомов, но выделяет вирус и представляет опасность для окружающих, множество. Чтобы заразить вас, ему необязательно чихать – вы просто будете вести беседу, и крошечные капли его слюны попадут на вас. Этого может быть достаточно», – рассказала врач «Вечерней Москве».

По словам Алексеевой, обязательное ношение масок необходимо не столько для того, чтобы не заразиться, сколько чтобы не заразить. Однако главной мерой профилактики коронавируса является соблюдение социальной дистанции.

«Но бывают случаи, когда дистанцироваться мы не можем физически. Несмотря на то, что маска защищает только на 30%, есть способы ее «утяжелить». Я, например, беру обычную женскую прокладку, приклеиваю ее на маску и смазываю эфирным маслом, «звездочкой». Через такие слои вирус точно не пройдет», – сказала врач.

Ранее Алексеева рассказала, какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.