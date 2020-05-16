Помогавшие в борьбе с коронавирусом российские специалисты вылетели из Белграда

Все три самолета Ил-76 ВКС РФ с российскими военными специалистами, боровшимися с пандемией в Сербии, вылетели с военного аэродрома Батайница в Москву.

«Третий самолет Ил-76 ВКС с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница в Российскую Федерацию», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее в субботу с аэродрома вылетели первый и второй военные борты. Всего в субботу в Россию вернутся 40 военных, четыре единицы техники на трех авиабортах.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за помощь, предоставленную Москвой в борьбе с пандемией коронавируса.

Сербский лидер сообщил Путину, что намерен при согласии российской стороны наградить членов отряда военных специалистов ВС РФ. По словам Вучича, российские специалисты за короткое время взяли под контроль ситуацию в самых крупных очагах.

Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов- вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.

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