Россия начала вывод направленных в Сербию для борьбы с коронавирусом военных

Россия начала выводить из Сербии группировки военных, помогавших в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны.

Три рейса доставят в Россию «Россию более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники», передает ТАСС.

Первая колонна с военнослужащими и техникой выдвинулась из пункта временной дислокации в Белград на аэродром Батайница.

Ранее Сербия выразила благодарность президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом, когда 11 рейсами в страну были переброшены 87 военных вирусологов и медиков, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.