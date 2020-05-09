Награды боровшимся с коронавирусом российским специалистам вручили в Сербии

Торжественная церемония вручения наград российским военным специалистам, прибывшим в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, прошла в Белграде в субботу. Награждение состоялось у мемориала советским воинам, освободившим город от нацистов.

Медали министерства обороны Сербии «За исключительный вклад в обороноспособность страны» были вручены 12 российским военным специалистам. Еще 74 участникам российского сводного отряда под командованием генерал-майора Михаила Чернышова почетные грамоты вручил министр обороны Александар Вулин. Оркестр Национальной гвардии Сербии исполнил гимны двух государств, передает ТАСС.

«Уважаемые друзья, сегодня весь мир отмечает Великую Победу во Второй мировой войне. И советский, и сербский народы оплатили свою свободу жизнями своих людей. В этот день мы вспоминаем своих родных и близких, прошедших эту войну на фронте и в тылу. Слава героям, поздравляю вас с Днем Победы!», – сказал Чернышов.

Посол России в Сербии Александар Боцан- Харченко напомнил о необходимости защиты исторической памяти и отметил глубокий символизм сегодняшнего награждения.

«То, что награждение выпало на День Победы, имеет глубокий символ: это связь поколений и непрерывность наших традиций взаимной помощи и взаимной поддержки. Церемония проходит на месте, где покоятся наши предки, убежден, что награда, полученная в этот день, будет иметь особую ценность. Товарищи военнослужащие, огромный вам поклон и огромное спасибо, с Днем Победы», – заявил он.

Вулин, в свою очередь, напомнил о бесспорных результатах и правде мировой войны, которые спустя 75 лет пытаются оспорить.

«Мы свидетели разрушения памятников советским воинам и фальсификаций. Но правда одна: 75 лет назад победили мы, без жертв российского, еврейского, сербского и других свободных народов победа была бы невозможна», – сказал он.

Вулин особенно поблагодарил российских военных за оказанную Сербии помощь в борьбе с коронавирусом.

При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров, из них в боях за Белград пали смертью храбрых 4 тыс. 350 воинов Красной армии. Потери югославских партизан в битве за Белград составили около 3 тыс. человек.

Всего же за время оккупации Сербии, по данным экспертов, погибло 30% населения страны (по разным оценкам, до 1,7 млн человек).

Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта.

В начале апреля 2020 года Россия перебросила в Сербию 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».