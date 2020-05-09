Награды боровшимся с коронавирусом российским специалистам вручили в Сербии

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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Когда в тебя входит Память, ты становишься человеком

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Однажды я проснулся 9 мая и понял, что это главный наш праздник. Сидел, и смотрел, как дрыхнет в своей кроватке мой маленький сын и понимал, что это четверть века назад померший мой дед, однорукий с войны и вечно злой – это он сделал так, что у меня есть сын. Подробности...
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Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...
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Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

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              Награды боровшимся с коронавирусом российским специалистам вручили в Сербии

              9 мая 2020, 12:55

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Торжественная церемония вручения наград российским военным специалистам, прибывшим в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, прошла в Белграде в субботу. Награждение состоялось у мемориала советским воинам, освободившим город от нацистов.

              Медали министерства обороны Сербии «За исключительный вклад в обороноспособность страны» были вручены 12 российским военным специалистам. Еще 74 участникам российского сводного отряда под командованием генерал-майора Михаила Чернышова почетные грамоты вручил министр обороны Александар Вулин. Оркестр Национальной гвардии Сербии исполнил гимны двух государств, передает ТАСС.

              «Уважаемые друзья, сегодня весь мир отмечает Великую Победу во Второй мировой войне. И советский, и сербский народы оплатили свою свободу жизнями своих людей. В этот день мы вспоминаем своих родных и близких, прошедших эту войну на фронте и в тылу. Слава героям, поздравляю вас с Днем Победы!», – сказал Чернышов.

              Посол России в Сербии Александар Боцан- Харченко напомнил о необходимости защиты исторической памяти и отметил глубокий символизм сегодняшнего награждения.

              «То, что награждение выпало на День Победы, имеет глубокий символ: это связь поколений и непрерывность наших традиций взаимной помощи и взаимной поддержки. Церемония проходит на месте, где покоятся наши предки, убежден, что награда, полученная в этот день, будет иметь особую ценность. Товарищи военнослужащие, огромный вам поклон и огромное спасибо, с Днем Победы», – заявил он.

              Вулин, в свою очередь, напомнил о бесспорных результатах и правде мировой войны, которые спустя 75 лет пытаются оспорить.

              «Мы свидетели разрушения памятников советским воинам и фальсификаций. Но правда одна: 75 лет назад победили мы, без жертв российского, еврейского, сербского и других свободных народов победа была бы невозможна», – сказал он.

              Вулин особенно поблагодарил российских военных за оказанную Сербии помощь в борьбе с коронавирусом.

              При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров, из них в боях за Белград пали смертью храбрых 4 тыс. 350 воинов Красной армии. Потери югославских партизан в битве за Белград составили около 3 тыс. человек.

              Всего же за время оккупации Сербии, по данным экспертов, погибло 30% населения страны (по разным оценкам, до 1,7 млн человек).

              Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта.

              В начале апреля 2020 года Россия перебросила в Сербию 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».


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