В Сербию прибыли 11 самолетов ВКС России

На аэродром Батайница в Сербии прибыл 11-й самолет Ил-76 ВКС России, который доставил специалистов и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило российское Минобороны.

Аэродром находится в 20 км северо-западнее Белграда, передает РИА «Новости».

Российские специалисты приступят к выполнению задач по борьбе с коронавирусом после согласования районов работы, передает ТАСС.

Напомним, для помощи Сербии Россия 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».