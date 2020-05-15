Зеленский ввел санкции против РАН, МГУ и Эрмитажа

Украинский президент Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых Киев ввел санкции.

Список существенно сократился – изначально в нем было 468 юридических лиц, сейчас осталось лишь 235, передает ТАСС.

При этом в санкционный список включены МГУ имени Ломоносова, Русское географическое общество, несколько подразделений Российской академии наук, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, ряд российских СМИ.

Также в список внесены Тульский государственный педагогический университет имени Толстого, Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» (Симферополь) и ряд других учреждений науки и культуры, передает РИА «Новости».

Тем же распоряжением Зеленский продлили запрет на российские сайты и соцсети.

Напомним, запрет продлен на три года.

В пресс-службе МГУ уже заявили, что санкции практически не скажутся на деятельности вуза, «академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время». При этом абитуриенты, «если подадут документы, будут участвовать в конкурсе согласно правилам приема»,

Российский сенатор Олег Морозов выразил уверенность, что действия Киева «нельзя оставлять без ответа», ответить нужно «жестко и ассиметрично». Он отметил, что Россия может «наложить экономические ограничения в ряде очень чувствительных для Украины областей».

Морозов предположил, что Украина «мстит» России «за историческую правду, за объективную оценку Степана Бандеры». Сенатор считает, что Украина «ведет себя нагло и беспардонно», она «пробует на зуб и нас, и весь мир, ждет одобрения от своих заокеанских хозяев, демонстрируя русофобию даже более откровенно, чем при Порошенко». По мнению сенатора, «с этим политическим руководством Украины нельзя иметь никаких дел».

Первый зампред комитета Госдумы по культура Елена Драпеко назвала решение Киева «совершенным безумием», ведь Украина «отрезает себя абсолютно от культурных связей, которые возникали на протяжении столетий и подпитывали украинскую культуру».

Драпеко считает, что Россия «не будет отвечать на эти шаги зеркальными мерами, потому что мы заинтересованы в самом широком круге общения со всеми учеными».

По мнению Драпеко, Зеленский расписался в своей абсолютной «не то что некомпетентности, зловредности какой-то», и это решение наносит вред прежде всего самой Украине.

МИД России назвал актом прямой цензуры блокировку российских интернет-ресурсов на Украине. Москва заявила, что потребует от представителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на действия Киева.