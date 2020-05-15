Семин сказал, чем займется после ухода из «Локомотива»

Главный тренер московской футбольной команды «Локомотив» Юрий Семин сообщил, что не планирует завершать карьеру после ухода из клуба.

«Конечно, не уйду на пенсию», – заявил Семин в разговоре с ТАСС.

Также он ответил на слова президента Российского футбольного союза(РФС) Александра Дюкова, который выразил надежду на то, что 73-летний тренер продолжит работать.

«Он [Дюков] – молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!» – добавил специалист.

Семин не раскрыл, в клубе какого статуса он может продолжить работать. «Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать», – пояснил он.

В четверг стало известно, что руководство «Локомотива» с 1 июня на пост главного тренера назначило сербского специалиста Марко Николича. Семин заявил, что отказался занять пост почетного главного тренера «Локомотива» в ответ на предложение руководства клуба.