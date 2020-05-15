Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк»

Следователи установили владельцев IP-адресов, которые пытались разместить фотографии нацистов на сайте «Бессмертного полка», в их числе несколько десятков человек, включая иностранцев и россиян, сообщает СК России.

«К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте СК.

Следствие считает, что подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, ведется розыск установленных лиц.

Напомним: в связи с распространением коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла 9 мая в дистанционном формате. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Глава исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской позднее пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.

Следственный комитет в четверг сообщил, что возбуждены уголовные дела по статье «реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. Принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений.