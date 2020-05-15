Санитайзеры решили разместить на всех станциях московского метро

Санитайзеры в ближайшее время появятся на всех станциях, сообщил руководитель метро Москвы Виктор Козловский.

Он отметил, что с начала пандемии в метро изменили технологию уборки и стали чаще обрабатывать все поверхности и места, которыми активно пользуются пассажиры, и начали устанавливать на станциях санитайзеры для обработки рук.

«На станциях московского метрополитена были установлены и устанавливаются санитайзеры, и в ближайшее время они появится на всех станциях метро», – передает РИА «Новости» слова Козловского.

За последние сутки в России выявлено 10598 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 113 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2418 человек. Накануне, 14 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9974. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 624.

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